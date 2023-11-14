شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية وضعت القرنفل على هذه المنطقة من جسدها لمدة 3 أيام..لن تصدقوا المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

استطاعت فتاة سعودية حديثة الزواج أن تجعل شعر رأسها ملفت للأنظار ويبدوا لامع وصحي أمام زوجها وصديقاتها، وذلك بعد أن توقفت عن استخدام المنتجات المخصبة كيميائياً، واستخدمت مكون طبيعي، وهو “القرنفل” فوجدت نتائج فوريه حيث نجح القرنفل في حل مشاكل الشعر المختلفة التي كانت تعاني منها، وذلك بسبب احتوائه على مركب “الأوجينول”، وهو المركب المسؤول الأول عن تعزيز نمو الشعر ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي يحتوي عليها القرنفل والتي تُعد مهمة لصحة الشعر ونموه، مثل الصوديوم والبوتاسويم وأحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد والمنغنيز والألياف وفيتامينات C و K.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على فوائد القرنفل للشعر والطريقة التي استخدمتها الفتاة السعودية للحصول على شعر صحي وناعم وطويل. فوائد القرنفل للشعر

فوائد القرنفل للشعر مذهلة، وقد استخدم في الطب الصيني والهندي التقليدي. محتوياته العالية من مضادات الأكسدة والالتهابات، تعطيه ميزة إضافية عن باقي الزيوت لاستخدامه في المحافظة على الشعر والاستفادة منه في علاج بعض مشكله. ويأتي اسم القرنفل من الكلمة اللاتينية Clavus التي تعني “الظفر”، لأن شكله يشبه الظفر. وقد نشأ في إندونيسيا، وهو عبارة عن براعم الزهور المجففة من شجرة القرنفل. ويحظى القرنفل بشعبية كبيرة، إذا إنه أشهر التوابل المستخدمة في الأرز واليخنات والحساء، وقد استخدم أيضاً في الطب التقليدي سنوات عديدة. ولم تقتصر فوائد القرنفل على الصحة فحسب، إذ شملت الجمال والعناية بالنفَس والشعر. فوائد زيت القرنفل للشعر

يواجه الشعر في أيام الإنشغال بيئة كثيرة الأوساخ والملوثات، ما يجعل العناية والاهتمام به وإبقاءه نظيفاً أمراً ضرورياً. تابع القراءة لمعرفة كيفية الاستفادة من زيت القرنفل وطرق استخدامه. زيت القرنفل لتعزيز نمو الشعر المركب الأساسي الكامن في القرنفل يُسمى “الأوجينول”، هو المسؤول الأول عن تعزيز نمو الشعر بفضل خصائصه المفيدة. وهو يساعد على تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس ووصول المغذيات.

إضافة إلى هذه الخصائص، يحتوي الأوجينول على بعض الخصائص المضادة للأندورجين التي تساعد في إبطاء تأثير الأندورجينات على بصيلات الشعر، ما يعزّز تالياً نموه، خصوصاً لدى الذين يعانون الصلع الوراثي.

إضافة لمعان للشعر من فوائد زيت للقرنفل للشعر، إضافة اللمعان الذي تبحث عنه كل سيدة. ويعود ذلك إلى اعتبار القرنفل مرطباً طبيعياً يساعد على حبس الرطوبة في الشعر. كما يساعد أيضاً على منع تقصف الأطراف ومنع تجعدها.

حل مشكلة قشرة الرأس مع زيت القرنفل حل مشكلة قشرة الرأس مع زيت القرنفل القشرة في الرأس هي حالة جلدية شائعة مصحوبة بالحكة وجفاف فروة الرأس. وأسباب حدوث القشرة كثيرة، منها جفاف الجلد والعدوى الفطرية أو زيادة إفراز الدهون. يأتي زيت القرنفل كمعالج لهذه المشكلة الشائعة بفضل خصائصه المطهّرة والمضادة للفطريات، كما أن نتائجه سريعة وفي وقت قصير جداً.