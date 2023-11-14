"الإرشاد الزراعي" ينصح بتقليل معدلات الري خلال فترة نضج ثمار الحمضيات

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محمد بن مسعود - الدمام - نصح الإرشاد الزراعي بالإقلال من معدلات الري خلال فترة نضج ثمار الحمضيات؛ لتحفيز النضج وتقليل الإصابات الفطرية والأمراض الفسيولوجية، مثل تشقق الثمار.

وأضاف الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه يجب استمرار الري على فترات متباعدة بعد جمع الثمار، ويمكن وقف الري في نهاية الشتاء لتحفيز التكشف الزهري.

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