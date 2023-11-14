"لا يستغلونك".. تحذير من روابط مزيّفة تنتحل اسم منصة "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت منصة أبشر الإلكترونية مستخدميها من وجود روابط مزيّفة ووهمية تنتحل اسم المنصة؛ داعية إلى تفادي الوقوع ضحية للاحتيال.

وأضافت المنصة التابعة لوزارة الداخلية "لا يستغلونك بالروابط المزيّفة.. تأكّد من الدخول لمنصة أبشر من خلال الموقع الرسمي http://ABSHER.sa أو عبر التطبيق الرسمي، لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال".

ودعت المنصة إلى تجاهل الرسائل الاحتيالية والروابط الوهمية، مثل www.abshiR.sa / www.absher.com

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