انت الان تتابع "الحياة الفطرية": "العقعق العسيري" من الطيور المهددة بالانقراض وتستوطن المملكة دون غيرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن "العقعق العسيري" من الطيور المهددة بالانقراض التي تستوطن المملكة دون غيرها.

وأضاف المركز في فيديو على حسابه في "إكس"، أن هذا الطائر يوجد في جبال عسير، ويعيش عند ارتفاع يفوق٢١٠٠م في غابات العرعر.

كانت هذه تفاصيل خبر "الحياة الفطرية": "العقعق العسيري" من الطيور المهددة بالانقراض وتستوطن المملكة دون غيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.