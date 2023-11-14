انت الان تتابع الفحوصات الدورية والنظام الغذائي الصحي.. خطوات مهمة لحماية قلبك مع داء "السكري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 6:28 صباحاً

نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض، بضرورة الالتزام بالفحوصات الدورية اللازمة لحماية القلب للمصابين بداء السكري. وأوضحت "صحة الرياض" أن فحص الكوليسترول وضغط الدم سنوياً؛ قد يحميك من احتمالية حدوث مضاعفات بالقلب. وتابعت في إنفوجرافيك توعوي على حسابها في "إكس"، أن الضرر من ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم المستمرَيْن غالباً ما يسبّب ضرراً أكبر عند الإصابة بمرض السكري، وعند تراكم هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. وقالت إن اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون، وممارسة الرياضة بانتظامٍ، يمكناك من قطع شوطٍ كبيرٍ نحو السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والحماية منهما.

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