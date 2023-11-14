انت الان تتابع أنوار "العالي" والضباب.. "المرور" تنبه: لا تستخدمها في غير وقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الإدارة العامة للمرور السعودي، إلى عدم استخدام أنوار القيادة "العالي" وأنوار الضباب في غير ظروفها.

ونبهت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس": "أنوار القيادة (العالي) وأنوار الضباب تُستخدم لظروف محددة، ولا يجب أن تستخدمها في غير وقتها".

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