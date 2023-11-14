للـ 24 ساعة المقبلة.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 6:59 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة. وأضاف المركز، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة، مع فرصة لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية. وتابع المركز، أن مكة المكرّمة وجدة سجّلتا أعلى حرارة بـ 35 مئوية، والسودة أقل درجة حرارة 7 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 90% بالدمام وأبها وحائل والباحة والصمان والطائف وينبع والأحساء والوجه ورفحاء والسودة.

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