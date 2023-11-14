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تراند اليوم : شاهد.. داعية مصري يكشف مفاجأة بشأن علامات الساعة: مجرد مرويات وليس عقيدة

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صحيفة الخليج 365: قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إن علامات الساعة مجرد مرويات وليس عقيدة.

وأضاف عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن عودة المسيح في آخر العام وإقامته العدل ضمن المرويات أيضا أنها مجرد أحاديث موجودة في صحيحي بخاري ومسلم.

وأوضح الهلالي أنه ليس من هذه العلامات الحروب والقتل مشيرا إلى أن هذه هي أمور الحياة وليس دليل على انتهاء الدنيا.

ووصف قصة مناداة الحجر للمسلم لقتل اليهودي خلفه بأنها لعبة نبوءات، وهذه اللعبة تدمر الجميع داعيا للتفاؤل وبناء الحياة وليس الموت.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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