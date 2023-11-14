تراند اليوم : بالفيديو.. عشق بن سعيدان: الأحزاب ديمقراطية غربية لا نريدها.. ولولا السعودية لتشتت العرب بين أمة تتبع لكسرى وأخرى لقيصر

صحيفة الخليج 365: قال الكاتب السياسي، عشق بن سعيدان، إن الأحزاب فكرة وديمقراطية غربية لا نريدها، ولم تكن موجودة أيام الصحابة.

السعودية عزت العرب

وأضاف خلال برنامج تلفزيوني، أنه لا توجد دولة عزت العرب بعد سقوط الدولة العباسية إلا المملكة العربية السعودية فهي قامت على سواعد الرجال ولم تستعمر.

العالم العربي بدون السعودية

وتابع: تصور لو أن العالم العربي بدون السعودية فمن سيتكلم باسم العرب ومن سيعقد القمم ومن سيقدم المساعدات ويمارس الضغوط السياسية والدبلوماسية ولو لم تكن لكان العرب مشتتين بين الأمم أمة تتبع لكسرى وأخرى لقيصر.

وأكد بن سعيدان أن دستور المملكة هو القرآن والسنة، والشعب السعودي محافظ معتدل قائم على الكتاب وسنة النبي ونهج الخلفاء الراشدين والسلف الصالح.

سياسة الممكن

وأشار إلى أن السعودية تعمل وفق سياسة الممكن، لافتًا إلى أنه في حرب الستينيات بمصر والعدوان الثلاثي عندما وقف شهيد القدس الملك فيصل بن عبدالعزيز الوقفة التاريخية كانت الدول العربية بخير ولم تتلوث بالأحزاب والميليشيات.

عدونا واحد

وأردف: جميعنا كان يعرف أن عدونا واحد وهو الكيان الصهيوني واليوم أصبح الأعداء كثر، وشتت النظام الصفوي عقل العالم العربي،مؤكدا أن ملك السعودية هم من أعادوا الكويت والبحرين واليمن للحاضنة العربية.