شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة معتمر خمسيني من احتشاء بعضلة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 58عاماً هندي الجنسية وصول الى طوارئ مستشفى اجياد وهو يعاني من آلم في الصدر.

وأوضح الفريق الطبي أنه بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة بوجود احتشاء في عضلة القلب تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر، وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي وتم نقل المريض الى مدينة الملك عبد الله الطبية لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.