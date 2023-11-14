معالجة 347 بؤرة للتكاثر الحشري

كثفت فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة مكة المكرمة عمليات المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في 347 موقعًا بالمنطقة.

بؤر التوالد

أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز والوحدات التابعة تجري بشكل دوري عمليات المسح الميداني والاستقصاء الحشري واليرقي للبرك والمستنقعات المائية لتحديد نوع الحشرات ومدى خطورتها والسعي الى معالجة بؤر التوالد الحشري وفق التطبيق المناسب لعمليات المعالجة الحيوية والبيئية والكيميائية.

مسح واستكشاف

أشار الصاعدي إلى تنفيذ 132 جولة للمسح والاستكشاف الميداني «خارج النطاق العمراني» تزامنًا مع الحالة المطرية بالمنطقة صاحبها معالجة 347 موقعًا كونها بؤرًا للتكاثر الحشري، حيث تمت معالجتها بالمكافحة الحيوية والكيميائية فضلا عن مساهمة الفرق في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى أكثر من 2500 مستهدف عبر الزيارات الميدانية بتعريفهم بأنواع البعوض ومخاطرها والأمراض المنقولةعبرها وكيفية الوقاية منها.

وكشفت إدارة الصحة الحيوانية بفرع المركز بمنطقة مكة المكرمة عن أبرز التدابير الوقائية لنواقل الأمراض للمحافظة على الصحة الواحدة،منها ردم البرك والمستنقعات وتفريغ الأحواض من الماء أسبوعيًا، وتغطية خزانات المياه، ووضع العوازل على النوافذ وحظائر الحيوانات لمنع دخول الحشرات.