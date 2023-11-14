رصدت هيئة الغذاء والدواء 5950 إنذارا وبلاغا حول سلامة الغذاء، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 216 إنذارا وبلاغا، كما رصدت الغذاء والدواء 802 بلاغ للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ودراستها وتصنيفها، وتم اتخاذ إجراء حيال 11 بلاغا، كذلك تم الرد على 1354 استفسارا متعلقا بأعمال ومهام قطاع الغذاء.

إخطار صحي

أعدت الهيئة 190 رأيا علميا مبنيا على أسس تقييم مخاطر الغذاء وتقييم سلامة ومأمونية 73 منتجا غذائيا لدعم عملية اتخاذ القرار بهدف ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، وإعداد 45 إخطارا صحيا اعتياديا وطارئا عن طريق مركز التدابير الصحية النباتية بالهيئة (SPS)، و19 استفسارا وردت للمركز بشأن التدابير الصحية واشتراطات التصدير للمملكة.

تجارب زراعية

رفعت الهيئة 11 إخطارا في لجنة العوائق الفنية بمنظمة التجارة العالمية وأعدت 12 قرارا بغرض الحظر و13 قرارا برفع الحظر بخصوص منتجات الأغذية المستوردة للمملكة بهدف ضمان سلامة الغذاء والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتقييم 1540 منتجا ومكونا علميا غير تقليدي، وإعداد 150 رأيا فنيا بخصوص مكونات ومواد علمية ودراسة وتقييم 204 ملفات مبيد محال لدراسة التجارب الزراعية ضمن أعمال لجنة تسجيل المبيدات، وإصدار 80 طلبا مقدما لتقييم وتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة، واعتماد عدد 316 لائحة لتقييم ومواصفة قياسية لمنتجات الأغذية والأعلاف والتبغ على المستوى الخليجي دعم تسجيل وتقييم 5792 منتجا غذائية عبر نظام التسجيل الإلكتروني، والتقييم الفني لعدد 216 منتجا غذائيا عبر البريد الإلكتروني ومطابقة 257 كلبا لشهادات تصدير المنتجات الغذائية.