شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استشاري سعودي يكشف عن نسبة الكوليسترول المثالية في الدم ومتى يكون خطيراً؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين وأستاذ في هذا المجال، أن قياس مستوى الكولسترول يتم من خلال تحليل الدم، ولا يتطلب ذلك الصيام.

نسبة الكوليسترول المثالية في الدم

أفاد الدكتور خالد النمر، خبير أمراض القلب والقسطرة الشريانية، خلال حديثه في ستوديو SBC، بأن قياس مستوى الكولسترول يتم عبر تحليل الدم، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للصيام قبل إجراء هذا التحليل.

وأشار النمر إلى أن النسب الطبيعية للكولسترول تختلف من شخص لآخر، حيث يكون مستوى الكولسترول أقل من 115 للشخص السليم.

بينما يجب أن يكون أقل من 100 للشخص المصاب بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم والمدخن، وينبغي أن يكون أقل من 70 إذا كان لديه تاريخًا سابقًا بالجلطة، ويجب أن يكون أقل من 55 إذا كان يعاني من جلطة حالية ويتناول الدواء.

وأوضح أن معظم حالات ارتفاع الكولسترول هي وراثية، بالإضافة إلى تأثير أنواع الطعام والأمراض على هذه النسب.

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