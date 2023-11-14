شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المرور يكشف عن الرسوم الجديدة لفقدان لوحات مركبة ورسوم استخراج بدل فاقد والان مع التفاصيل الكاملة
في الفترة الأخيرة، قامت إحدى الجهات المسؤولة عن لوحات المركبات بتوضيح الرسوم الجديدة لفقدان لوحات مركبة وبعض الجوانب المتعلقة بفقدان اللوحة والرسوم المطلوبة لتجديدها تم نشر هذه التوضيحات عبر الصفحة الرسمية للجهة على منصة إكس تويتر، جاءت هذه التوضيحات ردًا على استفسارات تتعلق بإمكانية قيادة السيارة داخل المملكة السعودية بلوحة إماراتية مسجلة باسم المالك، وهل هناك حاجة لإجراء فحوصات دورية. كما تم الإجابة عن تساؤلات حول الإجراءات المتبعة في حالة فقدان اللوحة والرسوم المتعلقة بالحصول على لوحة بديلة.
الرسوم الجديدة لفقدان لوحات مركبة
فيما يتعلق برسوم فقدان لوحة المركبة في المملكة العربية السعودية، قامت إدارة المرور بتوضيح القيم المالية اللازمة لسداد هذه الرسوم، وتختلف هذه الرسوم حسب نوع اللوحة والخدمة المقدمة.
إليك توضيح لبعض الرسوم:
- في حالة التقديم على طلب نقل لوحة خاصة، يتم دفع رسوم تقدر بحوالي 100 ريال سعودي، وفي حال فقدان اللوحة تصل قيمة الرسوم إلى 100 ريال.
- للحصول على لوحة الحافلة الخاصة، تكون التكلفة حوالي 100 ريال، ورسوم فقدان أو إصلاح اللوحة تصل إلى 100 ريال.
- رسوم استخراج لوحة حافلة عامة تصل إلى 100 ريال، ورسوم الفقدان أو التلف تعد نفس القيمة وهي 100 ريال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.