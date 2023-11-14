انت الان تتابع "المطرية" تتسع.. "جمعية الطقس": حالة جديدة أقوى مطلع الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت جمعية الطقس، إنه من المتوقع أن تتسع الحالة المطرية الحالية اليوم وتؤثر جزئياً في مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والزلفي وحفر الباطن، وربما تبلغ سدير والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير.

وأضافت الجمعية، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "تعقبها -بإذن الله تعالى- حالة جديدة أقوى وأوسع مطلع الأسبوع المقبل ، والله أعلم".

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