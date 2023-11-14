انت الان تتابع قيمة معنوية وسياسية لنضال مستمر.. غداً الذكرى الـ 35 لإعلان استقلال فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يصادف يوم غد الأربعاء، الموافق الخامس عشر من نوفمبر، الذكرى الـ 35 لإعلان الاستقلال، حينما أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في العاصمة الجزائرية عام 1988 استقلال فلسطين.

ووفق وكالة الانباء الفلسطينية "ما زالت الكلمات التي ردّدها الراحل عرفات عند إعلان الاستقلال حاضرة في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني، التي قال فيها: "إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف إعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، قيمة معنوية وسياسية لنضال الشعب الفلسطيني، نحو إنهاء الاحتلال وحق تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، وجاء تتويجاً لنضالات الشعب الممتدة منذ الاحتلال وصولا الى الانتفاضة الشعبية عام 1987، وأرسى أسس الدولة الفلسطينية وهويتها وملامحها.

وقالت وكالة "وفا" للأنباء، استند هذا الإعلان إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه، وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حريته واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسّدها قرارات الأمم المتحدة منذ 1947، ممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير المصير، والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه.