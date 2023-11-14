لا لبطون الأودية.. تحذير من "المدني" يطوف المناطق ويزامن "إنذار الأرصاد الأحمر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 8:21 صباحاً

دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة، واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف. ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف. وطالب الدفاع المدني، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود في أثناء هطول الأمطار للحفاظ على السلامة.

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