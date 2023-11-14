تراند اليوم : الكشف عن مشروب شائع يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم

صحيفة الخليج 365: يعد الكاكاو من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص في فصل الشتاء الذي يساعد على الشعور بالدفئ.

مضادات الأكسدة

ووفقا لموقع "MedicalNewsToday"، فإن الكاكاو يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي يسميها الأطباء الفلافانول والتي لديها تأثيرات إيجابية على مستويات الكوليسترول.

منتجات الكاكاو

واتضح أنه يمكن لمنتجات الكاكاو العمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مع العلم أن تأثيره في الكوليسترول الجيد ليس كبيراً.

الأحماض الدهنية

وأوضحت دراسة أن تناول كوب من الكاكاو الساخن يعمل على خفض الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول الضار، نظرًا لما يحتوي عليه من عناصر غذائية ومنها الفلافانول وهو من أحد مضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

الدهون الثلاثية

كما يعمل الكاكاو على تنظيف الشرايين والأوعية الدموية من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.