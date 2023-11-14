شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الأسر المنتجة في القطيف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يوم الخميس القادم مهرجان "الأسر المنتجة"، والذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام على الواجهة البحرية في محافظة القطيف.

زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي

من جهته أوضح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس خالد الحمادي أن المهرجان يستهدف التعريف ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.

المهندس خالد الحمادي

تقديم الدعم لتخصصات مختلفة

وقال تستقبل البوابة الإلكترونية لبرنامج "ريف" طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، صغار مربي الماشية، الصيادين، منتجي البن العربي، الورد، المحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ولفت إلى أنه بعد مراجعة الطلبات، يتم تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين.

وأضاف يشمل المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات، بمشاركة عدد من المزارعين والأسر المنتجة، وعدد من الأركان الخاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأشار إلى أن المهرجان يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم الأسر المنتجة، وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.