شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. تدشين مهبط الإسعاف الطائر في برج مستشفى الإيمان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن تجمع الرياض الصحي الأول مهبطًا لطائرات الإسعاف الجوي في البرج الجديد بمستشفى الإيمان العام، ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث، أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي.

واستقبل المستشفى حالة طبية لمواطن في العقد الثاني من عمره، نُقل من مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج في وقت قياسي ليتلقى العلاج اللازم في العاصمة، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومركز العمليات للخدمات الطبية الطارئة بالتجمع.

نقلة نوعية كبيرة

وجاء تدشين المهبط الذي يقع أعلى برج الطوارئ في "الإيمان العام"، بعد وضع الخطط المتكاملة وآلية العمل الواضحة والتنسيق والتجارب المسبقة التي جرت بنجاح للتأكد من جاهزيته.

ويُعد نقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمات الإسعافية والرعاية العاجلة المقدمة في تجمع الرياض الصحي الأول، لا سيما في نقل الحالات المعرضة لخطر الطرق السريعة المحيطة بالرياض والمحافظات، لتلقي الرعاية التخصصية في منشآت التجمع الأول بمدينة الرياض.

وجاء تدشين هذا المشروع النوعي بدعم ومتابعة خاصة من وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وقيادات الوزارة، والذي بمناسبته يتقدم تجمع الرياض الصحي الأول بخالص الشكر والتقدير لشركاء النجاح الذين أسهموا في انطلاقه.