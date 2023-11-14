السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية.

ومثل الوزارة في توقيعها وكيل الوزارة المساعد للسياسات والتشريعات الدكتور حمد بن إبراهيم الحماد، ومن جانب مجموعة فقيه للرعاية الصحية نائب رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية الدكتور أيمن أسعد عبده.

وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز العمل التنموي المستدام وتقديم المساهمات الفاعلة في المجتمع، من خلال تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمنح التعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي, بالإضافة إلى تخصيص مقاعد في كلية فقيه للعلوم الطبية ضمن برنامج المنح التعليمية المقدم من المجموعة, حيث تسعى الوزارة إلى تنويع سبل التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، بما يكفل الاستدامة في تقديم خدماتها للمستفيدين في جميع القطاعات، انطلاقًا من استراتيجيتها الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات وتعزيز المسؤولية المجتمعية وفق رؤيتها لمجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة.