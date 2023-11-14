"المدني" ينبّه من أمطار متوقعة على محافظات غرب الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 9:40 صباحاً

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان وسالكي الطرق في 8 محافظات- غرب الرياض، من احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، خلال يوم غد الأربعاء والخميس. وتشمل الحالة محافظات: غرب الرياض بما يتضمن "عفيف، والدوادمي، والقويعية، وشقراء، وثادق، والغاط، والزلفي ثم المجمعة". وأهاب "الدفاع المدني"، بالجميع، ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته حفاظًا على سلامتهم.

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