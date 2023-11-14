انت الان تتابع "محرز" لصحيفة "ليكيب": سعيد بتواجدي بالسعودية.. هنا يمكنني حماية عائلتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبّر الجزائري "رياض محرز" لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد في الفريق والسعودية كبلد مسلم.

وكان محرز قد انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعقد حتى يونيو 2027.

وقال محرز في حوار مع صحيفة "lequipe" الفرنسية: "عندما جاءني عرض الأهلي، كان قد تبقى لي عامان في عقدي مع مانشستر سيتي، وكان بإمكاني البقاء، ولكني قررت الرحيل، إنها بلد مسلم حيث يمكن بالتأكيد حماية عائلتي".

وأضاف محرز: "لم أستطع رفض عرض الأهلي؛ فقد شعرت أن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، بالرغم من محاولات المدرب جوارديولا إقناعي بعدم الرحيل".

واستطرد اللاعب الجزائري: "شعرت وقتها أنه حان وقت الرحيل، لقد أمضيت خمس سنوات في السيتي وفزت بكل شيء، لا أستطيع أن أقول إن الأمور سارت بشكل سيئ؛ لكن لديّ القليل من هذا الشعور بأن العمل لم يكتمل مع النادي الإنجليزي، ولكنني وازنت الإيجابيات والسلبيات، وأخيرًا قررت الرحيل.. أنا لست نادمًا على ذلك، وأنا سعيد لوجودي هنا".