انت الان تتابع موديل 2023.. "التجارة" تستدعي 16.190 مركبة "شيري" من 3 طرازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 9:53 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 16.190 مركبة شيري "Arrizo 5&6 / Tiggo 7Pro / Tiggo 2Pro" 2023. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية ذوبان الضفيرة الكهربائية الخاصة بوحدة التحكم للثبات الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى تعطله وإمكانية نشوب حريق. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

كانت هذه تفاصيل خبر موديل 2023.. "التجارة" تستدعي 16.190 مركبة "شيري" من 3 طرازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.