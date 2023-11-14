انت الان تتابع مفتي اليونان: تنظيم السعودية مسابقات القرآن يُجسّد عناية قيادتها بكتاب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّد مفتي اليونان الشيخ الدكتور جهاد خليل، أن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الكريمة تُعنى وتهتم بالقرآن الكريم طباعة ونشراً وتعليماً، وتقيم المسابقات التنافسية بين أبناء وبنات المسلمين بهدف تشجيعهم على حفظه، إضافةً إلى عنايتها بالسنة النبوية المطهرة، وكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اختتام التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان للبنين والبنات، التي نظّمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، في العاصمة الألبانية تيرانا استمرت لمدة ثلاثة أيام.

ونوّه مفتي اليونان بالجهود المبذولة الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنظيمها مثل هذه المسابقات المباركة التي تُجسّد عناية قيادة المملكة بالقرآن الكريم وما يثمر عنها من آثار إيجابية تنعكس على الناشئة في جميع الدول الإسلامية، مشيراً لما تحظى به دول البلقان على وجه الخصوص من عناية واهتمام كبيرين من قيادة المملكة.