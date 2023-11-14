انت الان تتابع بالفيديو.. هبوط اضطراري ينتهي بكارثة للطائرة في أغرب مكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حاولت طائرة صغيرة الهبوط اضطرارياً في مطار بولاية تكساس الأمريكية، قبل أن تصطدم بسياج المطار وتخرج منه، لتصطدم بسيارة على طريق سريع مزدحم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المذهل الساعة 12:30 ظهر السبت الماضي، خارج مطار ايرو كانتري بمدينة ماكيني- شمال شرقي ولاية تكساس.

وفي الفيديو الذي التقطه الطيّار ومهندس الطيران جاك شنايدر، تظهر طائرة صغيرة فضية اللون من طراز "لانكاير أي في بي"، وهي تحاول الهبوط بسرعة كبيرة لكنها تتجاوز مدرج الهبوط، وتتجه نحو سور المطار لتصطدم به، ثم تخرج إلى طريق مزدحم بجوار المطار لتصطدم بسيارة سيدان فضية.

وحسب الصحيفة، فقد نجا الشخصان اللذان كانا على متن الطائرة وقائد السيارة بأعجوبة من إصابات خطيرة، وقام المسعفون بفحص الثلاثة بمكان الحادث، وتم نقل شخص واحد فقط إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح طفيفة.

وقال "شنايدر": كانت الطائرة تسير بسرعة كبيرة، فلم تتمكن من التوقف عند نهاية المدرج. ومن غير الواضح ما الذي دفع الطائرة إلى تجاوز هدفه والاصطدام بالسور والسيارة، لكن الطيار شوهد وهو يخرج من الطائرة المحطمة ويركلها في حالة من الإحباط بعد ذلك، بينما كانت كمية من الدخان تتصاعد من الإطارات.

وبسرعة تجمّع حشدٌ من الناس حول الطائرة والسيارة اللتين تعرّضتا لأضرار بالغة، وتعطل المرور على الطريق.