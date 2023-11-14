تراند اليوم : أول تعليق من الأمن المصري على تطاول سائح أجنبي على فتاتين في جنوب سيناء وادعائه بأنها أرض إسرائيلية

صحيفة الخليج 365 : أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا علقت فيه على فيديو يظهر أجنبيا يضايق فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، ويؤكد أنه "سائح إسرائيلي وأنه في أرض إسرائيلية".

وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية: "في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية، بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية".

وتابع البيان: "تقدمت الفتاتان ببلاغ للجهات الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار اتخاذ اللازم حياله".