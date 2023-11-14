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تراند اليوم : "على عمق 20 مترًا تحت الأرض" .. شاهد الجيش الإسرائيلي يعثر على نفق لحماس أسفل مستشفى للأطفال في غزة

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عثور الجيش الإسرائيلي على نفق سري يؤدي إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس على عمق 20 مترًا تحت الأرض أسفل مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مستندا إلى مقطع مصور، إنه في أسفل مستشفى الرنتيسي بشمال قطاع غزة، جمع الجيش الإسرائيلي "مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن حماس كانت تحتجز رهائن هنا"، مثل زجاجة لرضاعة طفل أو قطعة حبل موصولة بكرسي.

وأضاف إن القوات عثرت على مركز قيادة به مستودع أسلحة يشمل قنابل يدوية وسترات انتحارية ومتفجرات أخرى خزنها مقاتلو حماس في قبو مستشفى الرنتيسي، وهو مستشفى للأطفال متخصص في علاج مرضى السرطان.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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