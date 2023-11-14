تراند اليوم : عرض "غريب" يكشف إصابة امرأة بالسرطان

صحيفة الخليج 365 - وكالات: عانت سيدة ماليزية من عرض غريب غير شائع في حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

وكانت المرأة البالغة من العمر 54 عاما تعاني من سعال مزمن لمدة 6 أشهر قبل أن يتم تشخيص إصابتها بورم في الغدة الدرقية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الأطباء إن سعال الدم هو "عرض غير شائع لسرطان الغدة الدرقية، وهو موجود عادة لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي".

بعد فحصها، وجد الأطباء أن الغدة الدرقية تعمل بشكل طبيعي، كما أنها لم تكن تعاني من صعوبة في التنفس.

في النهاية، أجرى الأطباء فحصا بالأشعة المقطعية للمنطقة الواقعة بين بطنها وقاعدة الرقبة للتحقيق في سبب السعال الدموي.

وكشفت الصور أن الجانب الأيسر من الغدة الدرقية كان متضخا وكان به كتلة وتكلسات، وهي عبارة عن بقع صغيرة من الكالسيوم في العقيدات، وهي سمة بارزة لوجود السرطان.

ذكرت بعض الأبحاث أن سرطان الغدة الدرقية هو "أحد الأسباب النادرة" للسعال الدموي ويعتقد الأطباء في هذه الحالة أن سببه هو ضغط الغدة الدرقية على القصبة الهوائية.