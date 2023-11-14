جامعة الطائف تُعلق الدراسة بكافة الفروع بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت جامعة الطائف اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية في الحرم الجامعي بالحوية وكافة الفروع التابعة لها، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

أوضحت الجامعة في بيان لها، أن القرار يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأكدت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر منصة “البلاك بورد” في الحرم الجامعي بالحوية وكافة الفروع الأخرى.