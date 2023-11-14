أعلنت النيابة العامة اليوم الأربعاء، صدور أحكام بالسجن والغرامة المالية على مواطن ووافدين من جنسية عربية، بتهمة تلقي وجلب أكثر من ربع مليون حبة من مخدر الكبتاجون.

أوضحت النيابة العامة أن نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية أنهت إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من ثلاثة أشخاص، بتهمة جلب وتلقي مخدر الكبتاجون بقصد الترويج والاتجار.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين بجلب كميات كبيرة من مخدر الكبتاجون بلغت (342.000) حبة من خارج المملكة، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقام أحد المتهمين (قائد التنظيم) بالسفر إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة إلى المملكة، وتكليف المتهمين الآخرين بتلقي الشحنة، لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي الشحنة وتسليمها.

وتم متابعة عملية تلقي الشحنة وتسليمها بشكل دقيق ومحكم من الجهات الأمنية، حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى كل المتهمين بالجرم المشهود.

وبإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن أحدهم مدة (25) سنة، والآخريْن مدة (15) سنة لكل واحد منهما، مع غرامات مالية بلغت (300000) “ثلاثمئة ألف ريال”، ومصادرة وسيلة التهريب المستخدمة في الجريمة، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تقضي بسجن تنظيم إجرامي ثلاثي 55 عامًا.. والكشف عن التهم الموجهة إليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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