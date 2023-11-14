شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد خطة ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة لدراسة اللغة الصينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام وزير التعليم يوسف البنيان باعتماد خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية تماشيًا مع توجهات الوزارة لتقديم برامج تسهم في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030.

ويستهدف البرنامج ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية حملة درجة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستيري تدريس اللغة الصينية للحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية والتمكن منها تحدثاً وكتابة.

ويأتي ذلك بغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة بعد الحصول على المؤهل بحيث تدعم الوزارة التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية بجمهورية الصين الشعبية.

وبيّنت الوزارة الضوابط والشروط المنظمة للترشح وهي: ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن أربعين عاماً وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين وألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصيري أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفاً في قضية قائمة أو منظورة وأن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة.

وأوضحت أنه يتم رفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الفرز والدراسة عن طريق نظام فارس، ويتم إرفاق المستندات التالية بصيغة pdf وهي: صورة من شهادة اجتياز اللغة الإنجليزية والسيرة الذاتية للمرشح وصورة من الهوية الوطنية وصورة من جواز السفر للمرشح وصورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح وتعهد المعلم بتدريس اللغة الصينية بعد إنهاء البرنامج وتعهد المعلم بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه.