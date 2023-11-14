شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف المدة المتبقية على دخول الوسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، عن المدة المتبقية على دخول الوسم .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” مضى على دخول الوسم 30 يوماً، ولقد تشكلت ولله الحمد حالتان مطريتان، والثالثة نعيشها هذه الأيام على بعض المناطق.”

وأضاف:” قالوا: “يالله سدى يتبعه ندى””، لافتًا أن السدى (سحب السمحاق) تشاهد هذه الأيام في مقدمة المنخفضات الجوية والحالة المطرية، والندى (الأمطار) التي تعقب السدى بإذن الله تعالى، وقالوا: إذا عالقمر دارة، الدنيا مطارة .. هذا والله أعلم.