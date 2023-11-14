شكرا لمتابعة خبر عن فرحة أهالي المنتخب الوطني للروبوت بعد الإنجاز الذي حققوه في بنما .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد من البهجة والفرحة، يستقبل أهالي المنتخب الوطني للروبوت أبناءهم، بالورود، والفرحة الكبيرة، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وجاء احتفالهم بالنجاح الكبير الذي حققوه في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت، والذي كان مقامًا في بنما، مما يدل على ما وصل إليه التعليم من رفعة وتميز في المملكة.

وظهر أفراد المنتخب وهم يرددون النشيد الوطني، وسط حالة من السعادة وفرحة كبيرة لما حققوه.