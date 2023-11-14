شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية: الانتهاء من تنفذ مشروعين مائيين بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي، الانتهاء من تنفيذ مشروعين مائيين بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، بتكلفة تجاوزت (47) مليون ريال، وذلك بهدف تعزيز بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأوضحت أن المشروعين يتضمنان مشروعاً لاستكمال إنشاء محطة تنقية المياه على سد وادي تندحة الذي يهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات إيصال مياه الشرب، من خلال إيصالها إلى خزانات الرونة، أحياء شرق أحد رفيدة، المناطق العسكرية، والصوامع، بتكلفة إجمالية تجاوزت 43 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع استكمال محطة تنقية مياه سد وادي تندحة يتضمن تنقية المياه بطاقة يومية تبلغ (16.8) ألف متر مكعب في اليوم، وتنفيذ خزان تشغيلي بسعة (12.5) ألف متر مكعب.

وبيّنت أنها انتهت من تنفيذ مشروع لربط خدمات المياه بمشروع إسكان خميس مشيط، من خلال تنفيذ خطمياه رئيسي قطر (400) ملم بطول (3,494) متراً طولياً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال.

وأكدت الشركة سعيها لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك من خلال رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشدّدة في الوقت ذاته على أنها تطبق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.