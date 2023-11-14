بالفيديو: الفرق بين التأمين الصحي الشامل في السعودية وتأمين القطاع الخاص

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تفصّل الرئيس التنفيذي لشركة Cais للخدمات الاكتوارية، سليمان المعيوف، في الفروقات بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص.

الفرق بين التأمين الصحي الشامل في السعودية وتأمين القطاع الخاص

وأضاف: “في التأمين الصحي الشامل يتم توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين بدون أي استثناءات، حيث يتم تحديد نطاق الخدمات الطبية والوثائق الطبية المشمولة بالتغطية، مع التركيز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والفعالة للفرد.”

“أما في تأمين القطاع الخاص، فتعتمد التغطية الصحية على نوع الخطة التأمينية التي تم اختيارها، سواء كانت خطة صحية أساسية أو متقدمة، ويمكن للمؤمن عليه الاستفادة من خدمات طبية متقدمة تشمل زيارات الأطباء والفحوصات والعلاجات الطبية اللازمة وفقًا للشروط والبنود المحددة في الخطة.”

“باختصار، التأمين الصحي الشامل يستهدف توفير خدمات صحية للجميع دون استثناء، في حين يتيح تأمين القطاع الخاص للأفراد اختيار خطط تغطية تتناسب مع احتياجاتهم وتوفير خدمات صحية مخصصة وفقًا للخطة المختارة.”

وأضاف المعيوف خلال ظهوره على قناة الرسالة: “التأمين الوطني سيكون نظامًا شاملًا ومتكاملًا، وسيتم تمويله من قبل الدولة بشكل كامل، وسيشمل هذا النظام المواطن من قبل ولادته، حيث سيتم إجراء فحوصات قبل الزواج لتحديد المخاطر الوراثية والوقاية من الأمراض المزمنة في المستقبل، ويهدف هذا الجانب الوقائي إلى تقديم الرعاية الصحية والتشخيص المبكر لضمان عدم تطور الأمراض بشكل متقدم، مما يسهم في تعزيز صحة المواطنين على المدى الطويل.”

وتابع: “التأمين الصحي الخاص يعتمد على موافقات ومبالغ محددة، وفي حال نفاذ هذه المبالغ، يحق للمواطن الانضمام إلى البرنامج الوطني للتأمين الصحي، يتيح هذا النهج للمواطنين الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والتكاملية، مع توفير آلية للانتقال من التأمين الخاص إلى النظام الوطني عند الحاجة، مما يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة دون تحميلهم أعباء مالية زائدة.”