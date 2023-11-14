شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل يمكن تسجيل مطلقة المواطن غير السعودية في حساب المواطن؟ الموارد البشرية تجيب بالتفصيل والان مع التفاصيل الكاملة

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من بين البرامج الاجتماعية البارزة في المملكة العربية السعودية يبرز برنامج “حساب المواطن”، الذي يهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف أعباء الأسر وتقديم الدعم المالي لهم للتغلب على التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف ويستهدف البرنامج خاصة الأسر ذات الدعم المالي المتوسط والمنخفض، بهدف تعزيز مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة.

تسجيل مطلقة المواطن غير السعودية في حساب المواطن

يمكن تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في برنامج حساب المواطن بكل سهولة ويسر، يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

التأكد من تسجيل الزوج كمستفيد في حساب المواطن. زيارة موقع برنامج حساب المواطن. تسجيل الدخول باستخدام حساب المستفيد (الزوج). الانتقال إلى صفحة الصفحة الشخصية. النقر على “بيانات طلب الصرف” ثم “بيانات التابعين”. إضافة جميع التابعين، بما في ذلك الزوجة غير السعودية. إدخال جميع المعلومات الشخصية للزوجة غير السعودية والتابعين بشكل دقيق. التحقق من صحة البيانات والتأكد منها جيدًا. النقر على “تسجيل الطلب”.

يُشير الى أنه يمكن أيضًا تسجيل المطلقة والأرملة في حساب المواطن، بشرط أن تكون المطلقة سعودية وتقديم جميع الأوراق اللازمة للحصول على الدعم، وتتضمن هذه الأوراق فواتير الخدمات مثل فاتورة الكهرباء والمياه، وعقود الملكية أو عقود الإيجار. يمكن للمطلقة أيضًا إضافة التابعين إلى حساب المواطن بتقديم مستندات تثبت ظروف المعيشة وصلة القرابة بالأفراد التابعين.

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