شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الهلال يزيح الستار بالفيديو عن بديل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة

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أفصح الإعلامي الرياضي حمد الدبيخي عن اللاعب البديل المحتمل للنجم نيمار في صفوف نادي الهلال.

الهلال يزيح الستار بالفيديو عن بديل نيمار

وكشف الدبيخي خلال مشاركته في برنامج الديوانية أن باولو ديبالا يُعتبر بديلًا محتملاً للنجم نيمار في الفريق، نظرًا لإصابة نيمار وعدم توفر الفرصة للاستفادة منه في صفوف الهلال.

وأشار الدبيخي إلى أن باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، يظهر كخيار واعد لتعزيز هجوم الهلال خلال الفترة التي قد يكون فيها نيمار غير قادر على المشاركة بسبب الإصابة.

يعتبر ديبالا لاعبًا مميزًا في خط الهجوم، وقد أظهر قدرات فنية رفيعة وقدرة على التسجيل، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام لتعزيز صفوف الهلال خلال هذه الفترة الحرجة.