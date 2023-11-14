تفاعلًا مع "الخليج 365".. "مرور نجران" يوجّه بفتح جميع المسارات وزيادة العاملين بمحطة الفحص

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 11:17 صباحاً

تفاعلت إدارة مرور منطقة نجران مع ما نشرته "الخليج 365" أمس الاثنين حول مطالب أصحاب المركبات بفتح مسار ثاني وزيادة عدد العاملين لفحص المركبات. ونشرت "الخليج 365" أمس شكاوى أصحاب المركبات الراغبين في الفحص والحاصلين على موعد لإجراء الفحص الدوري بسبب التأخير والانتظار لساعات طويلة. في المقابل، وجّه المرور خطابًا للشركة المشغلة للمحطة بفتح جميع المسارات وزيادة عدد الموظفين العاملين بالمحطة لإجراء الفحص، وسرعة إنجاز إجراءات الفحص حسب المواعيد المسبقة التي حصل عليها أصحاب المركبات. وبدأت بالفعل الشركة المشغلة بتنفيذ التوجيه، فيما شددت إدارة مرور نجران على جميع المركبات بأنه لا يمكن الدخول لمحطة الفحص لا لمن لديه حجز موعد. ووجّه مرور منطقة نجران دورياته بتنظيم السير للدخول والخروج من المحطة ومنع السيارات المعاكسة من الدخول حفاظا على انسيابية الحركة لإجراء الفحص بشكل نظامي. "الخليج 365" تشكر مرور نجران على ذلك التفاعل السريع لما فيه خدمة الصالح العام.

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