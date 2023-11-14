انت الان تتابع غرامة 300 ريال.. "المرور" يحذر من عدم استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذر المرور السعودي من أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول إلى اليمين أو اليسار أو التجاوز وتغيير المسار يُعتبر مخالفة مرورية قيمتها بين 150 إلى 300 ريال.

وأضاف المرور في إنفوجراف توعوي نشره اليوم أن استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار يحافظ على السلامة المرورية، ويسهم في تجنب خطر الاصطدام والحوادث.

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