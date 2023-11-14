انت الان تتابع "قضى عليها بنيرانه".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية احتجزتها "حماس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 11:19 صباحاً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء) مقتل الجندية نوعاه مارسيانو (19 عامًا)، التي كانت ضمن الرهائن لدى حركة "حماس" في قطاع. وقال الجيش: "وفاة الجندية نوعاه مارسيانو من مستوطنة موديعين.. كانت منظمة حماس قد اختطفتها، وأبلغنا عائلتها بالوفاة"، وفقاً لـ"فرانس برس". ويأتي إعلان جيش الاحتلال بعد يوم من نشر حركة "حماس" صورة لها، مبينةً أنها قضت في قصف إسرائيلي.

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