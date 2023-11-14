صور الأقمار الصناعية تظهر سحبًا ركامية ممطرة بعدة مناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 11:33 صباحاً

أظهرت أحدث صور الأقمار الاصطناعية تأثر مناطق عدة من المملكة بأمطار متفاوتة الغزارة ديمية، تشمل أجزاءً من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية. وبحسب "طقس العرب"، من المتوقع تأثر أجزاء من منطقة مكة المكرمة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، تحديداً الليث ودغبج. وأشارت التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة في عدة مناطق من المملكة نهار اليوم، نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي.

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