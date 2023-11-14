تراند اليوم : "كرهت حياتي ومابي أناظر فيه" .. امرأة تكشف تفاصيل تعرضها للغش والخداع بعدما اكتشفت إصابة زوجها بهذا المرض الخطير !

صحيفة الخليج 365: كشفت فتاة تفاصيل اكتشافها إصابة زوجها بانفصام الشخصية بعد الزواج.

وقالت خلال رسالة متداولة، أنها خطبت لشخص من أقاربها حيث أن أهله أخبروها بأنه "بيتوتي من دوامه للبيت" مشيرة إلى أن والدها سأل عنه لمدة شهر وأثنى عليه الجميع وأنه شخص هادئ ولا يظهر كثير للناس.

وتابعت، أن والدتها وأخوات زوجها أصدقاء وبسؤال والدتها عنه قلن لها إنه "رجال والنعم فيه".

وأضافت أنها تزوجت في شهر الحج واكتشفت من أول يوم أنه شخص عقله صغير بعمر طفل في الثامنة من عمره مضيفة: "لدرجة حتى العلاقة الخاصة إخوانه جو يعلمونه حتى ملابسه وأكله وكل شيء أخواته يتواصلون معي ويقولون سوي له كذا واعملي كذا".