تراند اليوم : بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن يكشف أسعار ومساحات الشقق والفلل في مشروع "سدرة" شمال الرياض

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صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، عن أسعار ومساحات الشقق والفلل، في مشروع "سدرة" بشمال الرياض.
وقال خلال حديثه ببرنامج "في الصورة": "التصاميم مختلفة وبالتالي الأسعار ستكون كذلك، لكن تبدأ الأسعار تحت المليون، لمساحات حوالي 160 متر مربع".
وأضاف: "هناك وحدات ما بين 5 أو 7 مليون، وفيها مسبح ومباني إضافية، في سدرة".
وتابع: "الأهم هو أن نمنح خيارات متعددة، والمساحة والموقع عاملين مؤثرين، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها السوق".