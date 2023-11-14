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تراند اليوم : بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن يكشف أسعار ومساحات الشقق والفلل في مشروع "سدرة" شمال الرياض

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صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، عن أسعار ومساحات الشقق والفلل، في مشروع "سدرة" بشمال الرياض.

وقال خلال حديثه ببرنامج "في الصورة": "التصاميم مختلفة وبالتالي الأسعار ستكون كذلك، لكن تبدأ الأسعار تحت المليون، لمساحات حوالي 160 متر مربع".

وأضاف: "هناك وحدات ما بين 5 أو 7 مليون، وفيها مسبح ومباني إضافية، في سدرة".

وتابع: "الأهم هو أن نمنح خيارات متعددة، والمساحة والموقع عاملين مؤثرين، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها السوق".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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