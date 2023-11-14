تراند اليوم : بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن يكشف أسعار ومساحات الشقق والفلل في مشروع "سدرة" شمال الرياض

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، عن أسعار ومساحات الشقق والفلل، في مشروع "سدرة" بشمال الرياض.

وقال خلال حديثه ببرنامج "في الصورة": "التصاميم مختلفة وبالتالي الأسعار ستكون كذلك، لكن تبدأ الأسعار تحت المليون، لمساحات حوالي 160 متر مربع".

وأضاف: "هناك وحدات ما بين 5 أو 7 مليون، وفيها مسبح ومباني إضافية، في سدرة".

وتابع: "الأهم هو أن نمنح خيارات متعددة، والمساحة والموقع عاملين مؤثرين، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها السوق".