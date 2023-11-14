تراند اليوم : بالفيديو.. "خبير" يكشف عن مفاجأة بشأن الحد الأدنى للرواتب في مجال الأمن السيبراني

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير في الأمن السيبراني عبد الرحمن الكناني، عن الحد الأدنى لرواتب المختصين في مجال الأمن السيبراني.

وقال خلال لقاء له مع قناة "الإخبارية": " قطاع الأمن السيبراني من أهم القطاعات وهناك تنافس في الرواتب عالي جدا على مستوى العالم وليس المملكة فقط".

وأشار إلى أن الحد الأدنى للرواتب في شركات الأمن السيبراني 10 آلاف دولار، ما يعادل 35 ألف ريال.

وأضاف، هناك مختصين يجنون ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن هناك ثغرات يدفع لها ملايين الدولارات من قبل شركات كبرى، فهناك منصة لاكتشاف الثغرات، وعند اكتشاف أي ثغرة يحصل الشخص على مكافأة بشكل فوري.