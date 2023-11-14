تراند اليوم : "دمار.. لم يتبقَ حياة حتى للطير".. شاهد.. سكان غزة ينزحون بأطفالهم باستخدام أسرة المستشفيات

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، رجل يدفع أطفال أثناء نزوحهم من شمال غزة على ظهر سرير مستشفى وهم يبكون .
ووصف الرجل الذي يدفعهم إلى"الممر" المؤدي إلى الجنوب بأنه "وعر للغاية"، مضيفاً "دمار دمار.. لم يتبقَ حياة حتى للطير".
ويظهر الفيديو سيدات يجلسن على عربة يجرها حمار، كما يظهر رجل آخر يدفع سيدة مريضة تجلس على كرسي متحرك.
وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين استخدام شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يمتد على طول قطاع غزة ويمتد لأكثر من 14 كم كطريق للإخلاء، من أعلى قطاع غزة إلى وادي غزة، وهو الوادي الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي لشطر شمال قطاع غزة عن جنوبه.