تراند اليوم : صحفي يفاجئ سيناتور أميركي داخل قطار بسؤال عن دعم إسرائيل بالأسلحة لقتل آلاف الأطفال في غزة.. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: فاجأ صحفي السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز بعدما قابله داخل قطار، بسؤال حول قتل الأطفال في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وطالب الصحفي السيناتور الأمريكي بأجوبة واضحة حول تورط أميركا باستخدام إسرائيل أسلحتها لقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك أكثر من 4600 طفل.

كما سأل الصحفي السيناتور عن سبب رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة المحاصرة من أكثر من 39 يوماً، وتتعرض لحملة عسكرية إسرائيلية عنيفة.

وطلب السيناتور الأميركي من الصحفي الابتعاد عنه والتوقف عن توجيه الكلام والاتهامات إليه، كما اتهمه باختراق خصوصيته، وإزعاجه وإزعاج ركاب القطار الآخرين، وطلب من موظفي القطار التدخل لمنع الصحفي من استكمال كلامه.

وبعد جدل طويل، أرغم الصحفي السيناتور على الإجابة، وقال كونز إنه لن يوافق على وقف نار أو أي هدنة في غزة، وإنه يدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية وأن الأسلحة الأميركية أرسلت لتل أبيب من أجل الدفاع عن النفس.