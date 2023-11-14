شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أبا الخيل يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل، أوراق اعتماده لفخامة السيدة سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، وذلك بمقر قصر الحكومة النيوزيلندية في العاصمة ويلنجتون.

ونقل السفير أبا الخيل، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامتها ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما حملته فخامتها تحياتها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياتها لهما وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.