إنقاذ حياة معتمر خمسيني من احتشاء في عضلة القلب

واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود احتشاء في عضلة القلب تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.
تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي وتم نقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
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