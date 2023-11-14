إنقاذ حياة معتمر خمسيني من احتشاء في عضلة القلب

تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 58عاماً هندي الجنسية وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد وهو يعاني من ألم في الصدر.

واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وجود احتشاء في عضلة القلب تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة المعتمر.

تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي وتم نقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.