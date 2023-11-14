شكرا لمتابعة خبر عن سجن شخص بسبب تصويره خلاف بين عامل ورجل يريد تعبئة بنزين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد المحامي نايف المرشدي، التحذير من التصوير للنشر في وسائل الإعلام أو للنشر الشخصي، لافتًا أنه لا يفيد مصوره أو المجتمع أو الأمن.

وقال المرشدي خلال لقاء على قناة برنامج الشارع السعودي:” أن التصوير يعطي انطباعًا سلبيًّا أمام العالم الخارجي والفضاء الإلكتروني، المليء بالكثير من المتصيدين ومتابعي المملكة.”

وتحدث عن قصة خلاف بين عامل ورجل يريد تعبئة بنزين صوره كاتب ونشره وكتب عليه :” للأسف شايب كبير ويسرق المحطات وش ذنب العامل المسكين “، مُشيرًا إلى أن الرجل استدعي العامل ووجدوا أنه جلس بعد ساعات وسدد بينما الذي نشر المقطع أخذ حكم جيد بالسجن .

وأفاد بأن تصوير للمخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها على وسائل الإعلام يعرض الشخص للعديد من العقوبات، والتي تصل للسجن بالسنوات.